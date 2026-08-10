Страшное землетрясение в Колумбии убило уже минимум 111 человек

Выросло число погибших при мощном землетрясении в Колумбии. Жертвами стихии стали уже 111 человек, ещё 87 пострадали, сообщил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья. Его слова транслировал телеканал TN.

Подземные толчки нанесли серьёзный ущерб жилой и социальной инфраструктуре. Повреждены 1575 домов, ещё 37 строений полностью разрушены. Кроме того, пострадали 18 медицинских центров, 52 образовательных учреждения и 18 автомобильных дорог. Повреждения также затронули семь аэропортов.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа. Его эпицентр находился в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Толчки ощущались на значительной части территории Колумбии и в соседних странах. Спасательные службы продолжают разбирать завалы и искать людей.

Ранее после землетрясения российское посольство в Колумбии сообщило, что подтверждённых данных о пострадавших гражданах РФ не поступало. Дипломаты распространили номер экстренной связи через представителей российской диаспоры.