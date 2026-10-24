«Цены скоро резко упадут»: Трамп пообещал обвал нефтяных котировок после рекордного роста

Пока мировые рынки лихорадит от последствий конфликта с Ираном, Дональд Трамп выступил с громким прогнозом: нефть вот-вот рухнет в цене. На предвыборном митинге во Флориде президент США заявил, что стоимость топлива, которая после начала американской военной операции против Ирана в феврале подскочила до рекордных отметок, теперь пойдёт вниз — причём стремительно. По его словам, рынки уже чувствуют себя гораздо лучше, чем семь-восемь месяцев назад, и динамика снижения будет существенной.

«Цены на нефть скоро резко упадут. Они снижаются очень существенно», — заявил Трамп.

Трамп также вспомнил, как собрал ключевых членов своей команды — министра финансов Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника, госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса — и заявил, что пора остановиться. Контекст важен: из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа на мировой рынок. Именно это и спровоцировало рост цен на топливо в большинстве стран.

«Я пришёл и увидел Скотта, увидел Говарда, увидел всех своих ребят — Марко, Джей Ди, увидел всех. Мы провели собрание, и я сказал: «Нам пора остановиться», — добавил Трамп.

Ранее Life.ru писал, что Индия резко сократила закупки российской нефти: за сентябрь 2026 года доля России в её нефтяном импорте упала с 46,6% до 33,5%, а поставки сырья просели на 14% по сравнению с августом. Страны Персидского залива, наоборот, нарастили экспорт — до 2,8 млн баррелей в сутки, обеспечив больше половины индийских закупок, а особенно отличился Ирак, увеличивший поставки с 171 тысячи до 830 тысяч баррелей в сутки. Причина — восстановление судоходства через Ормузский пролив и потеря российским сырьём прежнего ценового преимущества: доставка из Залива быстрее, так что индийские нефтепереработчики сделали выбор в пользу Ближнего Востока.