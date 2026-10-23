Новак ответил, сколько тысяч тонн дизтоплива Россия отправит на экспорт в октябре
Россия может экспортировать 500 тысяч тонн дизеля уже в октябре
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Российские компании могут уже в октябре экспортировать 500 тысяч тонн дизельного топлива в США и на другие мировые рынки. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, ограничения на вывоз дизеля были смягчены с учётом потребностей внутреннего рынка.
«В соответствии с ранее озвученными договорённостями по насыщению мирового дизельного рынка Россия обеспечит дополнительные поставки дизельного топлива на мировые рынки и в США. Запрет на экспорт дизеля ослаблен, компании в октябре могут экспортировать 500 тыс. тонн», — заявил журналистам Новак.
Вице-премьер подчеркнул, что разрешённый объём поставок за рубеж рассчитан таким образом, чтобы полностью обеспечить потребности российского рынка. Таким образом, дополнительные экспортные поставки не должны привести к дефициту дизельного топлива внутри страны.
Ранее Life.ru сообщал, что первый танкер с российским дизелем должен прибыть в Нью-Йорк 7 ноября. Судно Agioi Fanendes под флагом Мальты перевозит 40 тысяч тонн топлива, загруженного 22 октября в порту Приморск. Поставка осуществляется в рамках договорённостей Владимира Путина и Дональда Трампа.
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