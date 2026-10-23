Названа дата прибытия первого танкера с российским дизелем в США

Первый танкер с российским дизельным топливом должен прибыть в Нью-Йорк 7 ноября. Судно Agioi Fanendes перевозит 40 тысяч тонн горючего в рамках договорённостей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные отслеживания морских перевозок LSEG, на которые ссылается Reuters.

Танкер под флагом Мальты загрузили 22 октября в балтийском порту Приморск. Утверждается, что на борту находится дизельное топливо с ультранизким содержанием серы. Имена покупателя и продавца пока не раскрываются.

Поставка станет одним из первых практических результатов соглашения Москвы и Вашингтона, достигнутого 9 октября. Тогда Трамп объявил, что Россия направит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизеля, ещё 500 тысяч тонн — в ноябре и дополнительный миллион тонн позднее.

Договорённости предусматривают снятие части российских ограничений на экспорт топлива. Соединённые Штаты, в свою очередь, временно ослабили санкции, чтобы разрешить закупки и транспортировку российского дизеля. Вашингтон рассчитывает таким образом увеличить предложение горючего и снизить цены на внутреннем рынке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже подтвердил отправку первого танкера к покупателям. По его словам, дальнейшие поставки будут продолжаться в плановом режиме. Вице-премьер Александр Новак ранее также сообщал, что Россия намерена наращивать экспорт с учётом возможностей отечественных нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин сообщил о подготовке сразу нескольких танкеров с дизелем для США. Российский лидер затронул эту тему на встрече со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. При этом конкретное количество судов и сроки прибытия грузов тогда не назывались.