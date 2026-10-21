Сразу несколько танкеров готовятся к отправке: Путин раскрыл детали дизельной сделки с США

Россия готовит к отгрузке сразу несколько танкеров в рамках дизельной сделки с Соединёнными Штатами. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

«Мы готовим отгрузки сразу нескольких судов, прямо сейчас, танкеров», — сообщил российский лидер.

Путин уточнил, что подготовка к отправке судов ведётся уже сейчас. При этом количество танкеров, объёмы поставок и предполагаемые сроки их прибытия в США в приведённом заявлении не раскрываются.

Ранее в ходе этой же встречи Путин заявил о заинтересованности в восстановлении российско-американских отношений, в том числе в экономической сфере. В свою очередь, Уиткофф отметил наличие перспектив для развития экономического сотрудничества двух стран после завершения конфликта на Украине.

Ранее Life.ru сообщал, что первый танкер с российским дизельным топливом планируют отправить в США уже 22 октября. Как уточнил вице-премьер Александр Новак, водоизмещение судна составляет 40 тысяч тонн, а вслед за первой партией ожидаются новые поставки. При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что после завершения конфликта на Украине у Москвы и Вашингтона появятся перспективы для расширения экономического сотрудничества