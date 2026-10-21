Новак анонсировал отправку первого танкера с российским дизелем в США

Первый танкер с российским дизельным топливом планируют отправить в США уже 22 октября. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, уточнив, что вслед за первой партией ожидаются новые поставки.

По словам зампреда правительства, водоизмещение судна составляет 40 тысяч тонн. При этом Россия намерена обеспечивать американский рынок дизельным топливом в пределах своих возможностей.

«Мы будем удовлетворять потребности США в дизеле в рамках наших возможностей», — сказал Новак.

Вице-премьер также анонсировал отправку следующих танкеров в ближайшее время. Однако их количество, объёмы будущих партий и конкретные сроки пока не уточняются.

Поставки российского дизеля в США стали возможны после договорённостей Москвы и Вашингтона. Ранее Новак сообщал, что топливо будет поступать как непосредственно на американский рынок, так и другим зарубежным покупателям.