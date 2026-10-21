Дизель оказался важнее Зеленского: WP объяснила неожиданный разворот Трампа к Москве

Президент США Дональд Трамп всё чаще принимает решения, которые соответствуют интересам России, поскольку не верит в возможность победы Украины. Об этом пишет The Washington Post, анализируя последние изменения политики Белого дома в отношении Москвы и Киева.

Собеседник издания, пожелавший остаться неназванным, считает, что нынешние действия американского лидера не стали неожиданностью. По его мнению, предпочтения Трампа прослеживаются на протяжении длительного времени и не зависят от периодических улучшений отношений с Владимиром Зеленским.

«Если посмотреть на долгосрочные тенденции, то становится ясно, что он отдаёт предпочтение Путину перед Зеленским, и это выходит за рамки любого временного ослабления напряжённости в его отношениях с Зеленским», — заявил бывший представитель разведки.

Он предположил, что американский президент исходит из значительного превосходства России над Украиной и поэтому считает дальнейшее сопротивление Киева бесперспективным.

«В глубине души он убеждён, что Украина не сможет выиграть эту войну, что Россия больше, Россия сильнее», — пояснил собеседник газеты.

Поводом для подобных оценок стали недавние решения Вашингтона. В частности, администрация Трампа смягчила ограничения на операции с российским дизельным топливом, отложила введение новых санкций против Москвы и усилила публичную критику Зеленского.

При этом газета обращает внимание на проблемы с передачей Украине некоторых видов американской военной помощи, включая ракеты-перехватчики и доступ к спутниковым системам.

Бывший помощник госсекретаря США по европейским делам Дэниел Фрид предложил другое объяснение поведения Трампа. По его мнению, значительную роль играют приближающиеся промежуточные выборы в Конгресс и недовольство американцев высокими ценами на топливо.

Фрид полагает, что договорённость о поставках российского дизеля должна была стать для президента политическим аргументом накануне голосования. Однако критика этой сделки со стороны Зеленского вызвала дополнительное раздражение главы Белого дома.

«Я думаю, Трамп просто срывается, потому что чувствует себя загнанным в угол и недоволен ситуацией перед промежуточными выборами, а Зеленский встал у него на пути», — сказал бывший дипломат.

По оценке Фрида, после обострения отношений с Киевом Трамп решил усилить давление на украинское руководство, рассчитывая добиться мирного соглашения посредством прямых договорённостей с Россией.

Эксперт Фонда Карнеги Эндрю Вайс также связал последние шаги Вашингтона с подготовкой к декабрьскому саммиту G20 в Майами, куда американский президент пригласил Владимира Путина. Аналитик предполагает, что Трамп рассчитывает добиться политического урегулирования украинского конфликта до этой встречи.