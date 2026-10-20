Сделка на условиях России: NYT узнала, как Трамп собирается давить на Зеленского из-за Донбасса

Администрация президента США Дональда Трампа намерена усилить давление на Владимира Зеленского, чтобы добиться территориальных уступок по Донбассу ради заключения мирного соглашения с Россией. Американский лидер всё настойчивее убеждает Киев отказаться от попыток сохранить контроль над спорными территориями. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным газеты, Трамп считает дальнейшую борьбу за часть Донбасса нецелесообразной. В Белом доме рассчитывают убедить украинскую сторону согласиться на сделку, условия которой в значительной степени отвечают требованиям Москвы.

При этом американский президент полагает, что Киев мог бы даже получить экономическую выгоду от подобного соглашения. Для этого Зеленскому, как утверждает издание, придётся отказаться от возражений против предлагаемых условий урегулирования.

Как отмечает NYT, глава Белого дома стал заметно решительнее добиваться завершения конфликта. Вашингтон рассчитывает, что украинское руководство продемонстрирует готовность к компромиссам, даже если они затронут территориальные вопросы.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла об открытости к переговорам. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинял Зеленского в нежелании договариваться. Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» 1 октября подчеркнул, что для Москвы вопрос Украины связан прежде всего с судьбой людей, а не с территориями. Он также указал на необходимость долгосрочного мира и надёжных гарантий безопасности.

Напомним, 20 октября в Осло запланированы переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием Владимира Зеленского, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре. Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер присоединится дистанционно. Встречу организовали Норвегия и Финляндия по просьбе Киева. Главная цель — выработать мирные предложения для дальнейшего обсуждения с Россией. По информации Axios, после переговоров Уиткофф намерен посетить Москву и представить разработанные инициативы президенту РФ Владимиру Путину. Встреча проходит на фоне разногласий Вашингтона и Киева по вопросам ударов по российским НПЗ, военной помощи и обмена разведданными.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп предложил Зеленскому передать ведение мирных переговоров другому представителю Украины. Американский лидер выступил с таким заявлением 19 октября, вновь раскритиковав позицию Киева по урегулированию конфликта.