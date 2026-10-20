Зеленский заверил, что не держится за кресло президента Украины

Владимир Зеленский заявил, что на Украине никто не держится за своё кресло, однако проведение президентских выборов сейчас не является главным вопросом для общества. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Никто не держится за своё кресло. Мы должны защищать государство, каждый на своём месте, в соответствии с законом и конституцией», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о возможных последствиях переноса голосования для украинской демократии.

При этом политик подчеркнул, что главным приоритетом для страны остаётся завершение конфликта и возвращение к нормальной жизни. По его словам, выборы состоятся в положенное время, но для этого необходимо обеспечить возможность голосования военнослужащим на фронте, украинцам за рубежом и гражданам внутри страны.

Зеленский считает, что организовать открытые и демократические выборы под ударами ракет и беспилотников невозможно. Он также выразил недовольство призывами американских властей сменить руководство Украины, предложив Вашингтону оставить решение этого вопроса самим украинцам.

Ранее Life.ru рассказывал, что Дональд Трамп потребовал от Зеленского провести президентские выборы. Американский лидер обвинил его в неоднократно упущенных возможностях заключить мирное соглашение. В ответ Зеленский предложил организовать голосование при условии 60-дневного перемирия. По его словам, двух месяцев хватило бы для подготовки избирательного процесса и обеспечения безопасности граждан.