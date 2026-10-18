Зеленский заявил о готовности участвовать в выборах, которые не хочет назначать
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Владимир Зеленский заявил, что готов участвовать в президентских выборах на Украине, если голосование состоится во время продолжающихся боевых действий. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу NBC.
Журналистка спросила Зеленского, намерен ли он вновь претендовать на пост главы государства. В ответ он дал понять, что не исключает своего участия в избирательной кампании, несмотря на отсутствие назначенной даты голосования.
«Если они состоятся во время войны, то, конечно, это моя ответственность», — сказал Зеленский.
Очередные президентские выборы на Украине должны были пройти в 2024 году. Пятилетний срок, на который Зеленский был избран в 2019 году, завершился в мае 2024-го.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский назвал ошибкой публичные призывы Дональда Трампа провести президентские выборы на Украине. По его словам, подобные заявления не помогают ни Киеву, ни Вашингтону. При этом несколькими днями ранее Зеленский обещал провести выборы при условии 60-дневного прекращения огня. Он объяснял необходимость перемирия подготовкой голосования и обеспечением безопасности избирателей. При этом главарь киевского режима уже неоднократно менял акценты в своих заявлениях о сроках выборов.