Зеленский заявил о готовности участвовать в выборах, которые не хочет назначать

Владимир Зеленский заявил, что готов участвовать в президентских выборах на Украине, если голосование состоится во время продолжающихся боевых действий. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу NBC.

Журналистка спросила Зеленского, намерен ли он вновь претендовать на пост главы государства. В ответ он дал понять, что не исключает своего участия в избирательной кампании, несмотря на отсутствие назначенной даты голосования.

«Если они состоятся во время войны, то, конечно, это моя ответственность», — сказал Зеленский.

Очередные президентские выборы на Украине должны были пройти в 2024 году. Пятилетний срок, на который Зеленский был избран в 2019 году, завершился в мае 2024-го.