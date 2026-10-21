Появилось первое фото встречи Путина и Уиткоффа в Петербурге

Появились первые кадры встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Переговоры начались 21 октября, сообщает журналист кремлёвского пула Александр Юнашёв.

Интересной деталью стало участие заместителя руководителя Администрации президента РФ Максима Орешкина, курирующего экономические вопросы. По мнению журналиста, его присутствие может указывать на то, что стороны намерены обсудить не только украинское урегулирование, но и перспективы взаимовыгодного сотрудничества России и США.

В переговорах также участвует глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Именно он утром встретил Уиткоффа в аэропорту Пулково, куда американский представитель прибыл после консультаций с украинской и европейской делегациями в Осло.

Ранее Life.ru сообщал, что главной темой встречи Путина и Уиткоффа станет урегулирование украинского конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что переговоры согласовали ещё несколько дней назад. При этом зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, который также должен был участвовать во встрече, не смог приехать из-за болезни.

Накануне президент Финляндии Александр Стубб заявил, что на переговорах в Осло представители США, Украины и Европы нашли некоторые «элементы мира», которые Уиткофф представит российской стороне в Петербурге. По словам финского лидера, участникам консультаций удалось продвинуться в обсуждении вопросов безопасности, экономики и возможных механизмов прекращения боевых действий.