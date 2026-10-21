Путин начал встречу с Уиткоффом в Константиновском дворце в Петербурге

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Константиновский дворец Санкт-Петербурга для переговоров с Владимиром Путиным. По информации журналиста Александра Юнашева, во встрече также участвует заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, который курирует экономические вопросы.

Присутствие Орешкина может указывать на то, что стороны намерены затронуть не только политические темы, но и перспективы экономического сотрудничества России и США. Такое предположение высказал Юнашев в своём Telegram-канале.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Путин примет американского представителя 21 октября в первой половине дня. Местом переговоров был выбран Константиновский дворец.

По словам Ушакова, встречу готовили несколько дней. При этом Джаред Кушнер, который также представляет американскую сторону в дипломатических контактах, в Петербург не приехал из-за болезни.

Ожидается участие в переговорах и спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева. Его присутствие ранее подтвердил Ушаков.