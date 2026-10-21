Кортеж Уиткоффа сняли на видео по дороге на переговоры с Путиным

Кортеж, предположительно перевозивший спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, попал на видео после выезда из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Кадры оказались в распоряжении Life.ru.

Кортеж Уиткоффа в Петербурге. Видео © Life.ru

Американский переговорщик покинул воздушную гавань вместе со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Именно он встречал Уиткоффа после прилёта из Норвегии.

Позднее кортеж двух представителей прибыл в Константиновский дворец, где 21 октября запланирована встреча Уиткоффа с Владимиром Путиным. Для передвижения по Петербургу американский спецпосланник использовал российский автомобиль Aurus.

Главной темой предстоящих переговоров станет урегулирование украинского конфликта. Как ранее сообщил госсекретарь США Марко Рубио, Уиткофф намерен ознакомить российскую сторону с предложениями, обсуждавшимися накануне с Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Осло.

При этом зять американского президента Джаред Кушнер не смог лично приехать в Россию. Он может присоединиться к беседе дистанционно.

Ранее Life.ru рассказывал, что встречу Путина с Уиткоффом согласовали за несколько дней до визита. Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал её плановым мероприятием, подготовка которого не была секретом для участников. До этого, 5 сентября, российский лидер уже принимал американских переговорщиков в Кремле. Тогда обсуждение продолжалось более трёх часов.