Юнашев показал фото последних приготовлений перед встречей Путина и Уиткоффа

Напомним, 21 октября спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с Владимиром Путиным. В аэропорту Пулково его встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Встреча с российским лидером запланирована в Константиновском дворце, главной темой станет урегулирование конфликта на Украине. Накануне Уиткофф провёл переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Осло. По словам госсекретаря США Марко Рубио, американский переговорщик привёз в Россию обсуждавшиеся там предложения. Предыдущая встреча Путина и Уиткоффа в Петербурге состоялась 11 апреля 2025 года и продлилась около четырёх с половиной часов.