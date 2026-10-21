Юнашев показал фото последних приготовлений перед встречей Путина и Уиткоффа
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Журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев показал фото последних приготовлений перед встречей президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Стивена Уиткоффа. Переговоры пройдут в Санкт-Петербурге.
«Сотрудники настраивают оборудование в Овальном зале Константиновского дворца. Второе название — Троянский зал. Звучит интригующе», — написал Юнашев в телеграм-канале.
Напомним, 21 октября спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с Владимиром Путиным. В аэропорту Пулково его встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Встреча с российским лидером запланирована в Константиновском дворце, главной темой станет урегулирование конфликта на Украине. Накануне Уиткофф провёл переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Осло. По словам госсекретаря США Марко Рубио, американский переговорщик привёз в Россию обсуждавшиеся там предложения. Предыдущая встреча Путина и Уиткоффа в Петербурге состоялась 11 апреля 2025 года и продлилась около четырёх с половиной часов.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встречу Путина с Уиткоффом согласовали несколько дней назад.
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