Рубио: Сделка США и России по дизелю поможет снизить мировые цены на топливо

Соглашение России и США по поставкам дизельного топлива призвано улучшить ситуацию на мировых энергетических рынках и помочь сдержать высокие цены. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу India Today, назвав решение президента Штатов Дональда Трампа о временном увеличении предложения энергоресурсов разумным шагом.

По словам главы Госдепартамента, Вашингтон учитывает не только собственные потребности в топливе, но и сложную обстановку в мировой экономике. На энергетические рынки одновременно влияют конфликт на Украине и напряжённость в районе Ормузского пролива и Красного моря.

«Я считаю, что президент принял мудрое решение на непродолжительное время обеспечить доступ дополнительных энергоресурсов на мировые рынки», — подчеркнул Рубио.

Госсекретарь отметил, что выгоду от дополнительных поставок смогут получить не только Соединённые Штаты. Стоимость дизельного топлива остаётся высокой во многих странах, поэтому увеличение его предложения должно помочь стабилизировать рынок.

При этом Рубио заверил, что Вашингтон по-прежнему обеспокоен продолжением конфликта между Россией и Украиной и намерен добиваться его прекращения. По его словам, последствия боевых действий отражаются в том числе на мировой экономике.

Договорённость о поставках российского дизеля была достигнута после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября. Американская администрация временно ослабила часть санкционных ограничений, чтобы обеспечить поступление дополнительных объёмов топлива. Однако эксперты расходятся в оценках того, насколько заметно соглашение повлияет на мировые цены.