Уиткофф от имени Трампа поблагодарил Путина за дизельную сделку

Ранее Life.ru рассказывал о дизельной сделке Владимира Путина и Дональда Трампа, о которой американский лидер объявил после телефонного разговора 9 октября. Согласно договорённостям, Россия должна поставить на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, ещё 500 тысяч тонн — в ноябре и миллион тонн позднее. Для реализации соглашения Минфин США временно разрешил операции с российским дизелем до 7 апреля 2027 года. По данным Reuters, спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер объясняли украинской делегации, что Вашингтон рассчитывает с помощью топливной сделки подтолкнуть Москву к переговорам об урегулировании конфликта.