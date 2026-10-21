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Опубликовано 21 октября, 12:14

Уиткофф от имени Трампа поблагодарил Путина за дизельную сделку

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность за дизельную сделку.

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Ранее Life.ru рассказывал о дизельной сделке Владимира Путина и Дональда Трампа, о которой американский лидер объявил после телефонного разговора 9 октября. Согласно договорённостям, Россия должна поставить на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, ещё 500 тысяч тонн — в ноябре и миллион тонн позднее. Для реализации соглашения Минфин США временно разрешил операции с российским дизелем до 7 апреля 2027 года. По данным Reuters, спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер объясняли украинской делегации, что Вашингтон рассчитывает с помощью топливной сделки подтолкнуть Москву к переговорам об урегулировании конфликта.

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Никита Никонов
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