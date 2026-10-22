После США — Европа: Дмитриев не исключил продажу российского дизеля странам ЕС

Россия может возобновить поставки дизельного топлива в европейские страны, если от них поступят соответствующие запросы. Такую возможность допустил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

По его словам, российская сторона готова рассматривать обращения европейских покупателей. При этом о конкретных договорённостях с государствами ЕС пока не сообщалось.

Дмитриев также напомнил, что уже сегодня, 22 октября, из России планируется отправить первый танкер с дизельным топливом для США. Его выход станет началом поставок, о которых ранее договорились Москва и Вашингтон.

Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил, что первое судно доставит около 40 тысяч тонн дизеля. В дальнейшем Россия рассчитывает направить дополнительные партии топлива. При этом объёмы экспорта будут зависеть от возможностей отечественных нефтеперерабатывающих заводов и потребностей внутреннего рынка.

Ранее Life.ru сообщал, что российский дизель смогут получать не только США, но и другие страны. По словам Новака, к концу 2026 года Россия рассчитывает восстановить прежние объёмы экспорта топлива, что позволит расширить географию поставок.