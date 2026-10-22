Соглашение по дизельному топливу может стать отправной точкой для пересмотра экономических отношений России и США, став своеобразной «кнопкой перезагрузки». Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль связала договорённость с растущим прагматизмом американского бизнеса в отношении Москвы. Об этом она заявила в эфире «Соловьёв Live».

Кнайсль считает, что ключевое значение сделки заключается не в объёме поставок, а в самом факте договорённости. 3 млн баррелей дизельного топлива в месяц, по её оценке, — лишь часть более масштабных перемен. Экс-глава австрийского МИД также указала на позицию Дональда Трампа по энергетической инфраструктуре. Президент США неоднократно предупреждал о последствиях её атак для мирового рынка: сокращение предложения при сохранении спроса ведёт к росту цен.

По мнению Кнайсль, экономические интересы могут подтолкнуть американские компании к выстраиванию более прагматичных отношений с Россией. Сделка по дизелю она рассматривает как возможный поворот к такому взаимодействию.

Ранее Карин Кнайсль рассказала, что в Австрии её воспринимают как российского шпиона, коррупционера и даже преступницу. Дипломат призналась, что особенно тяжело переживает потерю репутации, которую зарабатывала годами. По оценке экс-министра, негативное представление о ней сформировалось под влиянием австрийских властей, официальных лиц и средств массовой информации. Кнайсль предположила, что от 60 до 70% жителей страны теперь связывают её имя с преступлениями.