Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала Рязанскую область своим любимым регионом России. По словам экс-министра, именно здесь теперь сосредоточена её жизнь. Об этом она рассказала РИА «Новости» на полях Российской энергетической недели.

«Это центр моей жизни», — призналась Кнайсль, объясняя своё особое отношение к региону, в котором сейчас живёт.

С Рязанской областью бывший австрийский дипломат познакомилась ещё в 2023 году. Тогда она сняла небольшой дом в деревне Петрушово и быстро прониклась местной атмосферой. Кнайсль особенно понравились деревенский уклад, природа и общение с соседями.

Позднее экс-министр решила обосноваться в России. В 2024 году она рассказала, что переехала в собственный деревянный дом в Рязанской области, где живёт вместе с домашними животными. По словам Кнайсль, именно о такой спокойной жизни она давно мечтала.

Австрию бывшая глава внешнеполитического ведомства покинула после конфликтов и угроз, о которых неоднократно рассказывала публично. Некоторое время она жила во Франции и Ливане, а затем перебралась в Россию.

Сейчас Кнайсль возглавляет центр G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета, который занимается геополитическими исследованиями. Несмотря на профессиональную деятельность в Петербурге, своим домом она считает Рязанскую область.

Ранее Life.ru рассказывал, что на полях Петербургского международного экономического форума Карин Кнайсль публично поблагодарила президента РФ Владимира Путина за возможность жить и работать в России. Дипломат отметила, что на Западе ошибочно полагают, будто она сотрудничала с РФ ещё 40 лет назад.