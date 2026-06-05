ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 16:57

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль поблагодарила Путина за возможность жить в России

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль публично поблагодарила Владимира Путина за возможность жить и работать в нашей стране. Дипломат обратилась к российскому лидеру на полях Петербургского международного экономического форума.

Переехавшая в РФ экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поблагодарила Путина по-русски. Обложка © Life.ru

«Я очень благодарна, что сейчас возможно жить, работать в России. Спасибо вам. Спасибо за эту возможность. И, к сожалению, они в Западе все уверены, что я работала, да, я в России уже 40 лет назад», — отметила она.

Карин Кнайсль и Владимир Путин знакомы давно. Российский президент лично присутствовал на её свадьбе с бизнесменом Вольфгангом Майлингером в августе 2018 года. С ноября 2023-го экс-министр носит звание посла российского образования и науки и руководит центром G.O.R.K.I. при Санкт-Петербургском государственном университете, где занимается экспертизой современных геополитических вызовов.

Путин заявил, что изоляции России не было изначально
Путин заявил, что изоляции России не было изначально

Ранее Владимир Путин заявил, что взаимодействие России с ближайшими союзниками, партнёрами и историческими соседями продолжает развиваться без серьёзных потерь для страны. По его оценке, этот курс оказался абсолютно верным. Отдельно президент отметил присутствие на форуме официальных представителей США и европейских государств, назвав это поводом для одобрения. Он напомнил, что Москва никогда не возводила барьеров в общении с другими странами, и нынешнее возвращение иностранных делегаций вызывает только позитивные эмоции.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Путин
  • ПМЭФ-2026
  • Австрия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar