Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль публично поблагодарила Владимира Путина за возможность жить и работать в нашей стране. Дипломат обратилась к российскому лидеру на полях Петербургского международного экономического форума.

Переехавшая в РФ экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поблагодарила Путина по-русски. Обложка © Life.ru

«Я очень благодарна, что сейчас возможно жить, работать в России. Спасибо вам. Спасибо за эту возможность. И, к сожалению, они в Западе все уверены, что я работала, да, я в России уже 40 лет назад», — отметила она.

Карин Кнайсль и Владимир Путин знакомы давно. Российский президент лично присутствовал на её свадьбе с бизнесменом Вольфгангом Майлингером в августе 2018 года. С ноября 2023-го экс-министр носит звание посла российского образования и науки и руководит центром G.O.R.K.I. при Санкт-Петербургском государственном университете, где занимается экспертизой современных геополитических вызовов.

Ранее Владимир Путин заявил, что взаимодействие России с ближайшими союзниками, партнёрами и историческими соседями продолжает развиваться без серьёзных потерь для страны. По его оценке, этот курс оказался абсолютно верным. Отдельно президент отметил присутствие на форуме официальных представителей США и европейских государств, назвав это поводом для одобрения. Он напомнил, что Москва никогда не возводила барьеров в общении с другими странами, и нынешнее возвращение иностранных делегаций вызывает только позитивные эмоции.