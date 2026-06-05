Взаимодействие России с ближайшими союзниками, партнёрами и историческими соседями развивается без существенного ущерба для страны. Эту оценку дал президент РФ Владимир Путин, выступая на полях Петербургского международного экономического форума.

Присутствие на форуме официальных представителей Соединённых Штатов и европейских стран он назвал поводом для одобрения. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не возводила барьеров в общении с другими государствами, и нынешнее возвращение делегаций этих стран вызывает только позитивные эмоции.

«Добро пожаловать!» — обратился глава РФ к ним.

Напомним, что ПМЭФ в этом году принял гостей и экспертов из более чем 130 стран. Форум проходит с 3 по 6 июня под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». По словам Путина, это говорит о высоком интересе, который вызывает форум.