Путин: Россия приветствует появление представителей США и Европы на ПМЭФ
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Взаимодействие России с ближайшими союзниками, партнёрами и историческими соседями развивается без существенного ущерба для страны. Эту оценку дал президент РФ Владимир Путин, выступая на полях Петербургского международного экономического форума.
Присутствие на форуме официальных представителей Соединённых Штатов и европейских стран он назвал поводом для одобрения. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не возводила барьеров в общении с другими государствами, и нынешнее возвращение делегаций этих стран вызывает только позитивные эмоции.
«Добро пожаловать!» — обратился глава РФ к ним.
Напомним, что ПМЭФ в этом году принял гостей и экспертов из более чем 130 стран. Форум проходит с 3 по 6 июня под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». По словам Путина, это говорит о высоком интересе, который вызывает форум.
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