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5 июня, 15:14

Путин заявил, что изоляции России не было изначально

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки изолировать Россию изначально не достигли результата. По словам президента, сама идея такой политики исходила от прежней администрации США, а затем её поддержали европейские элиты.

«Инициатором попыток этой изоляции была прежняя администрация Соединённых Штатов, это всем хорошо известно. Потом элиты в Европе за этим последовали. На сегодняшний день преуспели в этом больше, чем даже администрация США. Но её и не было», — сказал Путин на ПМЭФ.

Глава государства подчеркнул, что разговоры об изоляции России, по его оценке, не совпадают с реальным положением дел.

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Напомним, что ПМЭФ в этом году принял гостей и экспертов из более чем 130 стран. Форум проходит с 3 по 6 июня под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». По словам Путина, это говорит о высоком интересе, который вызывает форум.

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Полина Никифорова
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