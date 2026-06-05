Путин заявил, что изоляции России не было изначально

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки изолировать Россию изначально не достигли результата. По словам президента, сама идея такой политики исходила от прежней администрации США, а затем её поддержали европейские элиты.

«Инициатором попыток этой изоляции была прежняя администрация Соединённых Штатов, это всем хорошо известно. Потом элиты в Европе за этим последовали. На сегодняшний день преуспели в этом больше, чем даже администрация США. Но её и не было», — сказал Путин на ПМЭФ.

Глава государства подчеркнул, что разговоры об изоляции России, по его оценке, не совпадают с реальным положением дел.

Напомним, что ПМЭФ в этом году принял гостей и экспертов из более чем 130 стран. Форум проходит с 3 по 6 июня под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». По словам Путина, это говорит о высоком интересе, который вызывает форум.