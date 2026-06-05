Путин: Любая страна может вмиг лишиться доступа к активам в долларах и евро

Любое государство, включая Россию, в случайный момент может потерять доступ к своим законным активам в долларах и евро. Такое заявление на пленарной сессии ПМЭФ сделал президент РФ Владимир Путин.

Выступление Путина на ПМЭФ. Видео © Life.ru

«Теперь все страны, хочу это подчеркнуть, все без исключения, они, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро, а также в западной финансовой, платёжной инфраструктуре», — сказал российский политик.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что западные страны отключили механизм ВТО (Всемирной торговой организации), из-за чего доверие к этой системе у бизнеса и других государств пропало.