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5 июня, 14:28

Путин: Любая страна может вмиг лишиться доступа к активам в долларах и евро

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Любое государство, включая Россию, в случайный момент может потерять доступ к своим законным активам в долларах и евро. Такое заявление на пленарной сессии ПМЭФ сделал президент РФ Владимир Путин.

Выступление Путина на ПМЭФ. Видео © Life.ru

«Теперь все страны, хочу это подчеркнуть, все без исключения, они, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро, а также в западной финансовой, платёжной инфраструктуре», — сказал российский политик.

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Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что западные страны отключили механизм ВТО (Всемирной торговой организации), из-за чего доверие к этой системе у бизнеса и других государств пропало.

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