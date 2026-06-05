ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 13:52

Путин: Запад выключил механизм ВТО, доверия к институтам больше нет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Западные страны фактически отключили механизм ВТО (Всемирной торговой организации) и подорвали веру в эти структуры. Об этом на ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин.

«А раз нет доверия и институт больше не работает должным образом, значит, у бизнеса, у государств найдётся другое решение», — сказал глава государства.

По его словам, решение этого вопроса заключается в установлении двусторонних и многосторонних торговых договоров.

Путин заявил о попытках Европы втянуть новые страны в хаос
Путин заявил о попытках Европы втянуть новые страны в хаос

Ранее российский президент на полях ПМЭФ рассказывал, что суммарный ВВП стран БРИКС, пересчитанный по паритету покупательной способности, уже обогнал показатель «Большой семёрки» и достиг примерно 40% общемирового, тогда как у G7 — менее 29%.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • ПМЭФ-2026
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar