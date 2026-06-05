Путин: Запад выключил механизм ВТО, доверия к институтам больше нет
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Западные страны фактически отключили механизм ВТО (Всемирной торговой организации) и подорвали веру в эти структуры. Об этом на ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин.
«А раз нет доверия и институт больше не работает должным образом, значит, у бизнеса, у государств найдётся другое решение», — сказал глава государства.
По его словам, решение этого вопроса заключается в установлении двусторонних и многосторонних торговых договоров.
Ранее российский президент на полях ПМЭФ рассказывал, что суммарный ВВП стран БРИКС, пересчитанный по паритету покупательной способности, уже обогнал показатель «Большой семёрки» и достиг примерно 40% общемирового, тогда как у G7 — менее 29%.
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