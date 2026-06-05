Путин заявил о попытках Европы втянуть новые страны в хаос

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что европейские элиты провоцируют хаос и пытаются втянуть в него все больше стран. По его словам, происходящие процессы не возникли сами по себе, а стали следствием масштабных изменений в мировой системе.

Путин заявил, что Европа провоцирует хаос. Видео © Life.ru

«Европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть всеё новые и новые страны. Эти процессы возникли не сами по себе. Это стало следствием того, что мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию», — заявил Путин на ПМЭФ.

Ранее глава государства заявлял, что все обвинения Европы в адрес России остаются в формате highly likely — «весьма вероятно». Он отметил, что подобный подход показывает нежелание разговаривать с Россией как с равным партнёром.