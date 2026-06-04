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Регион
4 июня, 19:01

Путин: Все обвинения Европы в адрес России остаются в формате highly likely

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинения Европы в адрес России по поводу кибератак и гибридного вмешательства остаются на уровне highly likely — «весьма вероятно». По словам главы государства, никаких подтверждений таким заявлениям не представляют.

Глава государства высказался на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ. Он отметил, что подобный подход показывает нежелание разговаривать с Россией как с равным партнёром.

«Всё, что вы сказали, — это highly likely», — заявил Путин, комментируя претензии к Москве.

Президент подчеркнул, что Западу всё равно придётся вести диалог с Россией на равных условиях. При этом он добавил, что Москва «никуда не спешит».

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Путин также заявил, что ситуация с восстановлением отношений России и Евросоюза должна «созреть». По словам президента, предпосылки для налаживания контактов с европейскими странами постепенно формируются, а Москва не видит препятствий для возобновления взаимодействия. При этом российский лидер подчеркнул, что для нормального диалога западным партнёрам придётся отказаться от прежней манеры поведения и отбросить свой «колониальный подход».

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Николь Вербер
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