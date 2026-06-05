Путин: Запад может конфисковать активы даже из-за отношения к ЛГБТ*-сообществу

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2026 заявил, что поводы для изъятия активов других стран на Западе могут быть самыми разными. По его словам, проблема кроется в недобросовестной конкуренции, а причина всегда найдётся.

Владимир Путин — про изъятие активов. Видео © Life.ru

В качестве примеров глава государства привёл конфликт на Украине, возможные столкновения на Ближнем Востоке или в Африке. Он также упомянул, что основанием для блокировки средств может стать даже отношение к ЛГБТ*-сообществу.

«Поводы всегда найдутся», — резюмировал президент.

Ранее Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что прежняя модель глобального развития фактически работала на формирование зависимости и перераспределение ресурсов в пользу ограниченного круга центров влияния, и назвал её «специально созданной системой выкачивания ресурсов». По словам главы государства, необходимы более справедливые принципы международного экономического взаимодействия.

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