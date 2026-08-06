Бывшая глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль считает необходимым создать в России профессиональную службу для помощи тем, кто хочет жить и работать в стране. Своим мнением она поделилась в интервью Владимиру Соловьёву для ИС «Вести».

По словам Кнайсль, размышлять об этом она начала ещё проживая в Ливане, до переезда в РФ. Она привела в пример опыт других государств: в Израиле, где ей довелось работать в университете, для приезжих существовал целый набор поддерживающих мер. Человеку помогали с освоением языка, поиском жилья и трудоустройством.

Свой же путь в Россию в 2023 году Кнайсль назвала непростым. Серьёзной проблемой, по её оценке, остаётся бюрократия. Она отметила, что понимает необходимость строгих требований, включая подтверждение хорошего здоровья, но при этом отсутствует система, которая помогала бы пройти все этапы. Кнайсль призналась, что ей просто повезло с коллегой из университета.

Помимо организационных мер, экс-министр подготовила научную работу по адаптации иностранцев. Также она полагает, что популярный портал «Госуслуги» должен иметь версии не только на русском, но и на других языках.

На полях Петербургского международного экономического форума Карин Кнайсль публично поблагодарила президента РФ Владимира Путина за возможность жить и работать в России. Дипломат отметила, что на Западе ошибочно полагают, будто она сотрудничала с РФ ещё 40 лет назад.