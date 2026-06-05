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5 июня, 19:05

«Всегда хорошее чувство юмора»: Кнайсль оценила шутки Путина и Лаврова

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль похвалила чувство юмора Путина и Лаврова

Сергей Лавров и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль отметила редкое чувство юмора, присущее Владимиру Путину и Сергею Лаврову. По её словам, именно эту черту она всегда особенно ценила в общении с российским руководством.

«Всегда хорошее чувство юмора, самоирония. Юмор необходим. И это именно то, что я всегда так ценила в общении с президентом Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым», — сказала она после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Кнайсль назвала юмор Путина и Лаврова глубоким и интеллигентным, подчеркнув, что это проявление ума. Она с сожалением заметила, что во многих странах такое чувство юмора сейчас попросту исчезает.

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Ранее Карин Кнайсль публично поблагодарила Путина за возможность жить и работать в России, отметив, что на Западе до сих пор уверены, будто она трудится на Россию уже сорок лет. Карин Кнайсль и Владимир Путин знакомы много лет. Российский лидер лично присутствовал на её свадьбе в 2018 году. С ноября 2023-го она возглавляет центр G.O.R.K.I. при СПбГУ, занимающийся экспертизой современных геополитических вызовов.

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Юлия Сафиулина
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