Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль отметила редкое чувство юмора, присущее Владимиру Путину и Сергею Лаврову. По её словам, именно эту черту она всегда особенно ценила в общении с российским руководством.

«Всегда хорошее чувство юмора, самоирония. Юмор необходим. И это именно то, что я всегда так ценила в общении с президентом Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым», — сказала она после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Кнайсль назвала юмор Путина и Лаврова глубоким и интеллигентным, подчеркнув, что это проявление ума. Она с сожалением заметила, что во многих странах такое чувство юмора сейчас попросту исчезает.

Ранее Карин Кнайсль публично поблагодарила Путина за возможность жить и работать в России, отметив, что на Западе до сих пор уверены, будто она трудится на Россию уже сорок лет. Карин Кнайсль и Владимир Путин знакомы много лет. Российский лидер лично присутствовал на её свадьбе в 2018 году. С ноября 2023-го она возглавляет центр G.O.R.K.I. при СПбГУ, занимающийся экспертизой современных геополитических вызовов.