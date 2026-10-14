Кнайсль заявила, что в Австрии её считают российским шпионом и взяточником

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что на родине её воспринимают как российского шпиона, коррупционера и даже преступницу. В интервью 360.ru дипломат призналась, что особенно тяжело переживает потерю репутации, которую зарабатывала годами.

По оценке экс-министра, негативное представление о ней сформировалось под влиянием австрийских властей, официальных лиц и средств массовой информации. Кнайсль предположила, что от 60 до 70% жителей страны теперь связывают её имя с коррупцией, шпионажем и другими преступлениями.

«Я никогда не была замешана в коррупции, боролась с ней в своём министерстве, но меня теперь считают российским шпионом и взяточником», — подчеркнула она.

Бывший руководитель внешнеполитического ведомства призналась, что подобное отношение стало для неё болезненным ударом. Особенно тяжело, по её словам, осознавать происходящее после многих лет работы на благо собственного государства.

Кнайсль также рассказала, что не предполагала, насколько сильно изменится её жизнь. Она лишилась прежнего дома, привычного окружения и общественного положения, которое занимала в Австрии.

При этом экс-министр категорически отвергла обвинения в коррупции. Она напомнила, что во время работы в дипломатическом ведомстве сама выступала против подобных нарушений.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что немцы всё сильнее разочаровываются и «скоро могут совсем отчаяться» из-за нарастающего социально-экономического кризиса, который серьёзнее, чем кажется. По её словам, на фоне недовольства избиратели становятся восприимчивее к обещаниям партий, предлагающих выход из ситуации, и их можно убедить поддержать ту или иную силу, подав её программу как решение проблем.