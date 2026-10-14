«Люди теряют терпение»: Кнайсль предрекла Германии глубокий социальный и экономический кризис

Жители Германии всё сильнее разочаровываются в происходящем в стране и рискуют окончательно потерять надежду на улучшение ситуации. Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью 360.ru.

«Думаю, что в Германии сейчас люди теряют терпение и скоро могут совсем отчаяться», — подчеркнула экс-министр.

По её словам, трудности, с которыми столкнулась ФРГ, гораздо серьёзнее, чем может показаться на первый взгляд. Речь идёт о нарастающем социальном и экономическом кризисе, который затрагивает жизнь обычных граждан.

Кнайсль обратила внимание, что на фоне общественного недовольства избиратели становятся восприимчивее к обещаниям политических сил, предлагающих выход из сложившегося положения. Людей можно убедить поддержать ту или иную партию, если представить её программу как решение накопившихся проблем.

При этом само голосование за перемены, по оценке экс-главы австрийского МИД, не означает устранения причин недовольства. Немцы могут отдать голоса политикам, обещающим изменить ситуацию, однако существующие трудности продолжают усугубляться.

Ранее Life.ru сообщал об угрозе масштабных сокращений в промышленности Германии. Согласно исследованию Handelsblatt и консалтинговой компании Horvath, в 2026 году немецкие предприятия могут потерять до 100 тысяч рабочих мест. Около 60% опрошенных компаний планируют до конца десятилетия продолжать сокращать персонал и переносить производство за границу. Экономические трудности затронули и рядовых потребителей.