Германия рискует потерять до 100 тысяч рабочих мест в 2026 году

Промышленный сектор Германии рискует потерять до ста тысяч рабочих мест уже в текущем 2026 году. Такие прогнозы приводит газета Handelsblatt, ссылаясь на совместное исследование с консалтинговой фирмой Horvath.

Опрос, охвативший тысячу предприятий, выявил тревожную тенденцию. Около 60% респондентов заявили о планах до конца 2030 года продолжить урезать штат внутри страны и активнее перемещать производственные мощности за рубеж. Под ударом оказываются ключевые отрасли, включая автомобилестроение, машиностроение и строительный сектор. Лишь 16% компаний выразили готовность наращивать число сотрудников непосредственно в Германии.

Партнёр Horvath Ральф Заутер констатировал, что немецкая экспортная модель, успешно работавшая десятилетиями, подошла к своему финалу. Он пояснил, что выпуск продукции, научные изыскания и опытно-конструкторские разработки теперь всё сильнее рассредоточиваются по разным точкам планеты, а не фокусируются в одном месте. При этом основным направлением для инвестиций у немецкого бизнеса остаются Соединённые Штаты, несмотря на проводимую ими таможенную политику. Новые вакансии корпорации намерены открывать также в Индии, Китае и других азиатских государствах, а также в Северной Америке.

Главной причиной бегства за рубеж предприниматели называют вовсе не дороговизну энергоносителей и не бюрократические препоны. Основным фактором, подталкивающим к релокации, стали высокие затраты на содержание персонала в самой ФРГ.

Ранее стало известно, что немецкие бургомистры бьют тревогу из-за возможного вывода американских войск, опасаясь колоссальных экономических потерь. В наиболее уязвимом положении оказался баварский город Фильсэкк с населением всего в 6,5 тысячи человек, где при этом расквартированы почти 5 тысяч военнослужащих США. Бургомистр Торстен Грэдлер обрисовал мрачные перспективы. Всего в регионе проживают порядка 30 тысяч американцев, и треть из них может покинуть страну в случае вывода войск. Чиновник назвал это драматическим ударом по всей экономической и социальной жизни.