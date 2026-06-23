Одна из старейших пивоварен Германии обанкротилась после 400 лет работы

Одна из старейших пивоварен Германии Hofbrauhaus Wolters GmbH из Брауншвейга подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает газета Bild.

Компания с почти 400-летней историей, основанная в 1627 году, известна своей маркой пива Wolters. Основными причинами финансовых трудностей стали падение спроса на пиво и рост производственных издержек, в том числе из-за подорожания электроэнергии.

Отмечается, что в 2025 году потребление пива в Германии снизилось на 5,8%, а общий объём продаж сократился до рекордных 7,8 млрд литров. По данным Союза германских пивоваров, за последние шесть лет в стране закрылись уже 137 пивоварен, включая крупные предприятия.

Ранее Life.ru писал, что единственного производителя фунчозы в России хотят объявить банкротом. Сумма спора не выглядит космической — 2,3 млн рублей. Но именно из-за этого долга кредитор просит признать «Вито» несостоятельным.