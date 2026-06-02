Пивоманам понравится: Рестораторы предрекают, что окрошка «с сюрпризом» станет хитом лета-2026

В России рестораны и отели могут привлекать клиентов этим летом русским блюдом. Речь идёт об окрошке на пиве, именно её назвали хитом предстоящего жаркого сезона отпусков. Об этом рассказал Life.ru президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Он уверен, что старт идее дала федеральная акция «Дни пива России», которая пройдёт в стране с 28 мая по 30 июня.

Мы говорим о том, что окрошка на пиве станет блюдом-хитом летом 2026 года, да. Мы с коллегами общаемся, но это опять же вопрос производителя. Производитель, которому интересно делать эти вещи, должен начать их продвигать. А рестораны в этом случае могут подхватить тренд. Игорь Бухаров Президент Федерации рестораторов и отельеров России

По словам специалиста, продвижение окрошки на пиве должно идти через публичные масштабные мероприятия, которые дают возможность донести информацию до большего количества людей. И если идея дойдёт до рестораторов, то они запустят её в реализацию. Но такая схема с продвижением реалистична лишь в одном случае, если блюдо уже из себя что-то представляет, объяснил Бухаров.

«Я всегда говорю: давайте сначала все научимся жарить котлеты, а потом займёмся маркетингом», — заключил собеседник Life.ru.

Ранее сообщалось, что импорт пива и пивных напитков в Россию за первые четыре месяца 2026 года вырос на 51% и достиг 135 млн литров. По данным Росалкогольтабакконтроля, выпуск пенного в стране за тот же период сократился на 2,2% — с 2,83 млрд до 2,77 млрд литров. Участники рынка объясняют резкий рост импорта эффектом низкой базы прошлого года. В 2025-м поставки зарубежного пива серьёзно просели после повышения пошлин на продукцию из недружественных стран.