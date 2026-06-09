Единственного производителя фунчозы в России хотят объявить банкротом

В Омске под угрозой банкротства оказалось предприятие «Вито», которое называет себя первым российским производителем фунчозы. Иск в арбитраж подала местная торговая компания «Паллет-Омск».

Сумма спора не выглядит космической — 2,3 млн рублей. Но именно из-за этого долга кредитор просит признать «Вито» несостоятельным. По данным суда, деньги должны были выплатить ещё в 2024 году. Первое заседание по делу уже прошло 25 мая. Следующий раунд назначен на 30 июня — тогда суд продолжит разбираться, насколько серьёзны финансовые проблемы производителя лапши, передаёт местное издание NGS55.RU.

Компания «Вито» работает с 2017 года и принадлежит Владимиру Толстову. На своём сайте предприятие заявляет, что первым в России начало выпускать фунчозу. Помимо неё там производят рисовую, яичную, лагманную и бешбармачную лапшу, а также пасту и спаржу.

По отчётности за 2025 год, дела у компании внешне выглядели не катастрофически: выручка составила 689 млн рублей, чистая прибыль — 2,5 млн, а средняя зарплата сотрудников достигала 105 тысяч рублей. Истец — «Паллет-Омск» — работает с 2015 года. Учредителем компании является Наталья Бойчук. За 2024 год организация показала 997 тысяч рублей чистой прибыли.

Ранее Life.ru писал о другом крупном банкротном споре. Федеральная налоговая служба потребовала признать банкротом компанию «Альпина», известную производством пива, сидра, морсов, чаёв и газировки. Иск подан в Арбитражный суд Хакасии, а сумма требований ФНС составляет 7,198 млрд рублей. Помимо самой компании, к разбирательству привлекли приставов, Росреестр и другие ведомства.