Банкроту на Камчатке не удалось в суде списать долг в ₽3,7 млн на покупку яхты

На Камчатке мужчина попытался добиться признания себя банкротом, чтобы не возвращать многомилллионный долг, при этом он успел обзавестись яхтой и отдохнуть за рубежом. Детали истории приводит пресс-служба Арбитражного суда Камчатского края.

«Суд завершил процедуру реализации имущества гражданина, освободив должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов, за исключением обязательств перед гражданином в размере 3,7 млн рублей», — сказано в тексте.

В 2024 году мужчина подал в суд заявление о признании себя банкротом. На его счету было две задолженности: 53 тысячи рублей перед Россельхозбанком и 3,8 миллиона рублей перед приятелем. Суд не нашёл имущества у заявителя, при помощи которого можно было бы покрыть долги. Но кредитор возразил против списания задолженности — в суде он доказал, что банкротство стало лишь прикрытием для ухода от ответственности.

Всё началось ещё в мае 2014 года. Мужчина взял взаймы 2,5 миллиона рублей по договору беспроцентного займа и должен был вернуть средства до октября 2016 года. Однако получив деньги, он просто уехал за рубеж и вернулся в Россию лишь в 2021 году по причине просроченного загранпаспорта. Тут ему и напомнили про долг. Начались судебные слушания.

Выяснилось, что на заёмные деньги была куплена яхта в Мексике. По словам банкрота, он якобы продал корабль в 2021 году. Однако никаких доказательств приведено не было. Суд установил, что заёмщик вообще не собирался возвращать финансы и придумал «объявить себя банкротом». Теперь ему всё же придётся вернуть долг с процентами — почти в 3,7 миллиона рублей.

