Россиянин решил стать банкротом, не потянув запросы жены и любовницы

Житель Оренбурга, зарабатывающий 160–180 тысяч рублей в месяц, решил объявить себя банкротом, ссылаясь на нехватку денег для семьи. Однако почти половину дохода он регулярно переводил любовнице. Об этом сообщает Baza.

При проверке юристы выяснили, что половину своей зарплаты он перечислял любовнице, а такие траты не признаются основанием для банкротства.

43-летний Алексей женат, у него двое детей. 42 тысячи в месяц уходят на кредиты. Мужчина пришёл в юрфирму спросить, можно ли взять ещё один займ и затем подать на банкротство. В его платежах нашли регулярные переводы некой Марине по 70–80 тысяч рублей. На встрече Алексей признался, что это любовница.

Юрист пояснил мужчине, что это нельзя счесть веской причиной для оформления банкротства, а Алексей хотел скрыть эти переводы не только от семьи, но и от суда.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские зумеры стали куда чаще становиться банкротами. Таким образом, за 2025 год 14% прошедших процедуру банкротства составили молодые люди возрастом до 25 лет. Для сравнения: два года назад этот показатель составлял всего 1,5%.