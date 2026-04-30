30 апреля, 06:19

ФНС требует признать банкротом пивоваренную компанию «Альпина»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Федеральная налоговая служба намерена обанкротить известного производителя напитков — ООО «Альпина». Ведомство обратилось в Арбитражный суд Хакасии с соответствующим иском.

Размер финансовых претензий регулятора оказался внушительным.

«Сумма исковых требований составляет 7,198 млрд рублей», — сообщается в картотеке дел.

На текущий момент суд оставил заявление без движения. Истцу необходимо до 29 мая устранить процессуальные недочеты и предоставить дополнительные документы, подтверждающие заявленную задолженность.

Компания специализируется на выпуске пива, сидра, морсов, различных чаёв и газировки. Помимо основной организации, к разбирательствам привлечены и другие ведомства, включая приставов и Росреестр.

Ситуация вокруг предприятия обострилась еще осенью прошлого года. Тогда руководителя структуры Александра Зубарева приговорили к 3,5 годам колонии. Причиной стало уклонение от уплаты обязательных платежей в бюджет, ущерб от которого оценили в 3,4 млрд рублей.

Теперь судьба фирмы зависит от решения арбитража. Если налоговикам удастся доказать обоснованность своих требований, начнется процедура несостоятельности.

Также Великолукский мясокомбинат может быть объявлен банкротом из-за финансовых трудностей. Компания накопила много долгов перед контрагентами. При этом сейчас мясопереработчик оказался втянут в корпоративный спор с юрфирмой, которая выкупила задолженности предприятия и теперь требует признать его банкротом.

