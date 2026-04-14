

14 апреля, 14:54

Российскую «дочку» Microsoft объявили банкротом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maglara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maglara

Арбитражный суд Москвы признал ООО «Майкрософт Рус» банкротом и открыл в российском подразделении американской корпорации Microsoft Corporation конкурсное производство. Об этом сообщается из зала суда.

Процедура наблюдения (первый этап банкротства) была введена судом в сентябре — по собственному заявлению «Майкрософт Рус». Тогда представитель должника уточнил, что сумма неисполненных обязательств компании превышает 1,5 миллиарда рублей. Конкурсным управляющим был назначен Андрей Соломонов — член ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние».

Как пояснял на сентябрьском заседании юрист должника, с 2022 года материнская структура приостановила продажи своих продуктов и услуг в России, однако «Майкрософт Рус» продолжала предоставлять техническую поддержку. В последнее время у компании оставался всего один клиент, который в 2025 году также прекратил сотрудничество. В результате доход перестал поступать, и фирма, руководствуясь законом, инициировала процедуру собственного банкротства.

Microsoft зарегистрировала свыше 20 товарных знаков в первые дни 2026 года
Microsoft зарегистрировала свыше 20 товарных знаков в первые дни 2026 года
Ранее сообщалось, что американская корпорация Microsoft прекращает работу приложения Lens. Функционал программы, позволявший сканировать документы и текст с помощью камеры смартфона, будет полностью отключён. Приложение уже удалено из App Store и Google Play (начиная с 9 января), а окончательное прекращение поддержки и функционирования намечено на 9 февраля.

BannerImage
Наталья Афонина
