Российскую «дочку» Microsoft объявили банкротом
Арбитражный суд Москвы признал ООО «Майкрософт Рус» банкротом и открыл в российском подразделении американской корпорации Microsoft Corporation конкурсное производство. Об этом сообщается из зала суда.
Процедура наблюдения (первый этап банкротства) была введена судом в сентябре — по собственному заявлению «Майкрософт Рус». Тогда представитель должника уточнил, что сумма неисполненных обязательств компании превышает 1,5 миллиарда рублей. Конкурсным управляющим был назначен Андрей Соломонов — член ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние».
Как пояснял на сентябрьском заседании юрист должника, с 2022 года материнская структура приостановила продажи своих продуктов и услуг в России, однако «Майкрософт Рус» продолжала предоставлять техническую поддержку. В последнее время у компании оставался всего один клиент, который в 2025 году также прекратил сотрудничество. В результате доход перестал поступать, и фирма, руководствуясь законом, инициировала процедуру собственного банкротства.
Ранее сообщалось, что американская корпорация Microsoft прекращает работу приложения Lens. Функционал программы, позволявший сканировать документы и текст с помощью камеры смартфона, будет полностью отключён. Приложение уже удалено из App Store и Google Play (начиная с 9 января), а окончательное прекращение поддержки и функционирования намечено на 9 февраля.
