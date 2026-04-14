Российскую «дочку» Microsoft объявили банкротом

Процедура наблюдения (первый этап банкротства) была введена судом в сентябре — по собственному заявлению «Майкрософт Рус». Тогда представитель должника уточнил, что сумма неисполненных обязательств компании превышает 1,5 миллиарда рублей. Конкурсным управляющим был назначен Андрей Соломонов — член ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние».

Как пояснял на сентябрьском заседании юрист должника, с 2022 года материнская структура приостановила продажи своих продуктов и услуг в России, однако «Майкрософт Рус» продолжала предоставлять техническую поддержку. В последнее время у компании оставался всего один клиент, который в 2025 году также прекратил сотрудничество. В результате доход перестал поступать, и фирма, руководствуясь законом, инициировала процедуру собственного банкротства.