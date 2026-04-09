Великолукский мясокомбинат может стать банкротом из-за долгов на 258,5 млн

Великолукский мясокомбинат может быть объявлен банкротом из-за финансовых трудностей. Компания накопила много долгов перед контрагентами. При этом сейчас мясопереработчик оказался втянут в корпоративный спор с юрфирмой, которая выкупила задолженности предприятия и теперь требует признать его банкротом. Об этом пишет «Коммерсант».

Юрфирма «Армалекс» уже предупредила о своём желании обратиться с соответствующим иском в суд. ОАО «Великолукский мясокомбинат» должна выплатить компании 258,5 млн рублей. Долги мясокомбината подтверждены решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Гендиректор предприятия Ольга Кузьмина считает, что есть основания оспорить требования юрфирмы, так как в деле есть «двусмысленные толкования» документов.

