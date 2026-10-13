Новые лица, старые порядки: Кнайсль объяснила, почему смена власти в Европе не поможет России

Даже смена политического руководства в европейских странах не приведёт к улучшению отношений с Россией. Такой прогноз дала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью 360.ru.

«Есть некие ожидания, что в случае политических изменений в Европе по отношению к России все изменится. Нет, я так не думаю», — подчеркнула экс-министр.

По словам Кнайсль, европейские политики после прихода к власти прежде всего стремятся наладить трансатлантические связи и развивать экономическое сотрудничество с США. Поэтому даже победа партий, выступающих за пересмотр отношений с Москвой, не гарантирует изменения внешнеполитического курса.

В качестве примера бывший дипломат привела французского политика Марин Ле Пен, которая заняла выжидательную позицию. По мнению Кнайсль, аналогичная ситуация может сложиться и с немецкой партией «Альтернатива для Германии».

Экс-министр напомнила, что американский предприниматель Илон Маск поздравил немецкого политика Ульриха Зигмунда и предложил развивать деловые связи. Кнайсль считает, что подобные контакты показывают заинтересованность европейских политических сил в сотрудничестве с Вашингтоном.

Ранее Life.ru сообщал о масштабном перевооружении Европы и подготовке к возможному военному конфликту к 2030 году. Карин Кнайсль обратила внимание, что все 27 стран Евросоюза, включая формально нейтральные Австрию, Ирландию, Кипр и Мальту, увеличивают военные возможности. По её словам, одним из ключевых документов стала Белая книга Еврокомиссии по обороне, предусматривающая подготовку европейских государств к возможному масштабному противостоянию. Экс-министр также напомнила, что в конце 2024 года в Еврокомиссии впервые появилась отдельная должность комиссара по обороне и космосу, которую занял Андрюс Кубилюс.