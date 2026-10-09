Кнайсль: Европа масштабно перевооружается и готовится к войне в 2030 году

Европейские страны после десятилетий недостаточных вложений в армии перешли к масштабному наращиванию военных возможностей и ориентируются на готовность к возможному серьёзному конфликту к 2030 году. Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

Экс-министр обратила внимание, что в конце 2024 года в Еврокомиссии появился отдельный пост комиссара по обороне и космосу, который занял Андрюс Кубилюс. Одной из ключевых задач стало формирование новой европейской оборонной стратегии.

«Ключевая задача этой Белой книги — чтобы Европа была готова к войне к 2030 году. После десятилетий недофинансирования вооружённых сил все 27 стран ЕС, включая четыре теоретически нейтральные — Австрию, Кипр, Ирландию и Мальту, — значительно наращивают возможности собственных вооружённых сил», — написала Кнайсль в статье для издания «Политика».

Официальная Белая книга ЕС по обороне действительно получила название Readiness 2030. В документе Еврокомиссия констатировала, что оборонная готовность Европы ослабла после десятилетий недостаточных инвестиций, и поставила задачу устранить ключевые пробелы в военных возможностях.

Позднее в Брюсселе закрепили цель достичь полной оборонной готовности к 2030 году. Среди приоритетов называются увеличение выпуска вооружений, ускорение переброски войск и техники, развитие ПВО, беспилотных систем, артиллерии, ракет и военной инфраструктуры. В документах ЕС также говорится о необходимости быть готовыми к кризисам высокой интенсивности и наиболее тяжёлым военным сценариям.

Кнайсль также указала на тенденцию к возвращению в европейских государствах различных форм обязательной военной службы. По её оценке, в перспективе такие механизмы могут распространяться не только на мужчин: в качестве примера она привела Швецию, где система призыва распространяется на граждан обоих полов.