«Не хотим в казармы»: Школьники по всей Германии протестуют против возможного призыва

В Германии школьники вышли на протесты против возможного возвращения обязательной военной службы. По всей стране запланировано около 100 акций, участники которых выступают против дальнейшего ужесточения правил комплектования Бундесвера.

Школьники в Германии вышли на протесты против возможного призыва в армию. Видео © X/ Beate Landefeld

Протесты проходят на фоне изменений, вступивших в силу с января 2026 года. Новые правила предусматривают обязательное медицинское освидетельствование мужчин призывного возраста, однако сама служба пока остаётся добровольной.

При этом законодательство предусматривает возможность вернуться к обязательному призыву, если Бундесверу не удастся набрать необходимое число военнослужащих. Такое решение в случае необходимости должен будет отдельно принять Бундестаг.

Организаторы школьных акций опасаются, что нынешняя система станет промежуточным этапом перед полноценным возвращением воинской повинности. На демонстрации выходят прежде всего молодые люди, которых потенциальные изменения могут коснуться напрямую.

Ранее Life.ru писал, что в Германии обсуждают возвращение обязательной военной службы на фоне нехватки личного состава в Бундесвере. Власти рассматривают разные модели комплектования армии, включая более жёсткие механизмы набора молодых мужчин.