Минздрав: 30 пострадавших при пожаре на АГХК остаются в больницах
Обложка © Telegram / Амурский ГХК
После пожара на Амурском газохимическом комплексе 30 пострадавших продолжают лечение в больницах Амурской области. Их состояние врачи оценивают как тяжёлое и средней степени тяжести, передаёт Минздрав.
Большинство пациентов находится в Свободненской межрайонной больнице, ещё восемь человек — в Амурской областной клинической больнице. Все они остаются под круглосуточным наблюдением медиков.
Напомним, на вспомогательном участке Амурского ГХК, где осуществляется пиролиз, 25 августа произошёл пожар. В результате инцидента погибли семь человек, а ещё 152 получили травмы. В связи с этим возбуждено уголовное дело, и специальная комиссия проводит расследование обстоятельств произошедшего. В больницах Благовещенска и Свободного проходит лечение 37 пострадавших. Из них восемь человек находятся в критическом состоянии, остальные получают медицинскую помощь и находятся под наблюдением специалистов.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.