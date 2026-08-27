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27 августа, 07:15

Минздрав: 30 пострадавших при пожаре на АГХК остаются в больницах

Обложка © Telegram / Амурский ГХК

Обложка © Telegram / Амурский ГХК

После пожара на Амурском газохимическом комплексе 30 пострадавших продолжают лечение в больницах Амурской области. Их состояние врачи оценивают как тяжёлое и средней степени тяжести, передаёт Минздрав.

Большинство пациентов находится в Свободненской межрайонной больнице, ещё восемь человек — в Амурской областной клинической больнице. Все они остаются под круглосуточным наблюдением медиков.

Замеры воздуха после пожара на Амурском ГХК показали норму
Замеры воздуха после пожара на Амурском ГХК показали норму

Напомним, на вспомогательном участке Амурского ГХК, где осуществляется пиролиз, 25 августа произошёл пожар. В результате инцидента погибли семь человек, а ещё 152 получили травмы. В связи с этим возбуждено уголовное дело, и специальная комиссия проводит расследование обстоятельств произошедшего. В больницах Благовещенска и Свободного проходит лечение 37 пострадавших. Из них восемь человек находятся в критическом состоянии, остальные получают медицинскую помощь и находятся под наблюдением специалистов.

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Дарья Денисова
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