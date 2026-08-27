Минздрав: 30 пострадавших при пожаре на АГХК остаются в больницах

После пожара на Амурском газохимическом комплексе 30 пострадавших продолжают лечение в больницах Амурской области. Их состояние врачи оценивают как тяжёлое и средней степени тяжести, передаёт Минздрав.

Большинство пациентов находится в Свободненской межрайонной больнице, ещё восемь человек — в Амурской областной клинической больнице. Все они остаются под круглосуточным наблюдением медиков.