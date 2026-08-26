Замеры воздуха после пожара на Амурском ГХК показали норму

После возгорания на Амурском газохимическом комплексе специалисты экологической службы АГХК и привлечённых лабораторий провели оперативные замеры качества воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено, сообщили в пресс-службе предприятия.

Накануне вечером и в ночное время мониторинг проводился с использованием мобильной лаборатории. Сегодня к работе подключились специалисты Свободненского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области»: отбор проб воздуха осуществлялся в жилых кварталах Свободного, а также в населенных пунктах Дмитриевка, Черниговка, Юхта и по границам санитарно-защитной зоны Амурского ГХК.