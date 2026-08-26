Восемь пострадавших при пожаре на Амурском ГХК находятся в тяжёлом состоянии
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В больницах Свободного и Благовещенска остаются 37 человек, пострадавших при происшествии на промышленном предприятии в Амурской области. Восемь из них находятся в тяжёлом состоянии, сообщил РИА «Новости» помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По его словам, медики продолжают оказывать помощь всем госпитализированным. Решение о дальнейшей тактике лечения пациентов принимается с учётом тяжести их состояния.
Ранее сообщалось, что 25 августа пожар вспыхнул на вспомогательном участке Амурского ГХК, где осуществляется пиролиз. В результате трагедии погибли семь человек, а 152 получили ранения. После инцидента на Амурском газохимическом комплексе правоохранительные органы инициировали уголовное расследование. В настоящее время специальная комиссия занимается выяснением обстоятельств пожара.
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