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26 августа, 08:58

Восемь пострадавших при пожаре на Амурском ГХК находятся в тяжёлом состоянии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Baby-Spider

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Baby-Spider

В больницах Свободного и Благовещенска остаются 37 человек, пострадавших при происшествии на промышленном предприятии в Амурской области. Восемь из них находятся в тяжёлом состоянии, сообщил РИА «Новости» помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, медики продолжают оказывать помощь всем госпитализированным. Решение о дальнейшей тактике лечения пациентов принимается с учётом тяжести их состояния.

Спасатели не могут извлечь тело погибшего на Амурском ГХК из-за огня
Спасатели не могут извлечь тело погибшего на Амурском ГХК из-за огня

Ранее сообщалось, что 25 августа пожар вспыхнул на вспомогательном участке Амурского ГХК, где осуществляется пиролиз. В результате трагедии погибли семь человек, а 152 получили ранения. После инцидента на Амурском газохимическом комплексе правоохранительные органы инициировали уголовное расследование. В настоящее время специальная комиссия занимается выяснением обстоятельств пожара.

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Дарья Денисова
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