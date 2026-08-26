Восемь пострадавших при пожаре на Амурском ГХК находятся в тяжёлом состоянии

В больницах Свободного и Благовещенска остаются 37 человек, пострадавших при происшествии на промышленном предприятии в Амурской области. Восемь из них находятся в тяжёлом состоянии, сообщил РИА «Новости» помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.