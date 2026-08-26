Спасатели не могут извлечь тело погибшего на Амурском ГХК из-за огня
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На площадке строительства Амурского газохимического комплекса сложилась сложная ситуация. Спасательные службы сообщают, что доступ к месту, где находится тело одного из погибших, на данный момент полностью заблокирован.
По данным регионального Центра гражданской защиты и пожарной безопасности, извлечение тела невозможно из-за продолжающегося горения. Очаги пламени создали зону, в которую не могут войти специалисты: это слишком опасно для самих спасателей.
«Тело находится в зоне, которая на данный момент является недосягаемой из-за остаточных процессов горения», — подтверждают в экстренных службах.
Сейчас на объекте работают пожарные расчёты. Главная задача — полностью ликвидировать все очаги возгорания, чтобы зона, где находится погибший, стала безопасной для проведения эвакуационных работ. Только после проливки конструкций и снижения температуры спасатели смогут приступить к извлечению. Операция будет завершена, как только пожарная обстановка позволит специалистам войти в эпицентр происшествия.
Как писал Life.ru, пожар произошёл 25 августа на вспомогательном участке установки пиролиза Амурского ГХК. Погибли семь человек, пострадали 152. После происшествия на Амурском газохимическом комплексе следственные органы возбудили уголовное дело. Специальная комиссия устанавливает причины пожара.
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