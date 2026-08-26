Спасатели не могут извлечь тело погибшего на Амурском ГХК из-за огня

На площадке строительства Амурского газохимического комплекса сложилась сложная ситуация. Спасательные службы сообщают, что доступ к месту, где находится тело одного из погибших, на данный момент полностью заблокирован.

По данным регионального Центра гражданской защиты и пожарной безопасности, извлечение тела невозможно из-за продолжающегося горения. Очаги пламени создали зону, в которую не могут войти специалисты: это слишком опасно для самих спасателей.

«Тело находится в зоне, которая на данный момент является недосягаемой из-за остаточных процессов горения», — подтверждают в экстренных службах.

Сейчас на объекте работают пожарные расчёты. Главная задача — полностью ликвидировать все очаги возгорания, чтобы зона, где находится погибший, стала безопасной для проведения эвакуационных работ. Только после проливки конструкций и снижения температуры спасатели смогут приступить к извлечению. Операция будет завершена, как только пожарная обстановка позволит специалистам войти в эпицентр происшествия.