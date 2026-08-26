Пожар на стройплощадке Амурского ГХК полностью ликвидирован
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Пожар на строительной площадке Амурского газохимического комплекса в городе Свободном Амурской области полностью ликвидирован. На данный момент специалисты завершают контролируемое выжигание остаточных объёмов технологических газов и приступают к обследованию места происшествия.
Согласно данным управления Роспотребнадзора по Амурской области и центра гигиены и эпидемиологии, превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) контролируемых веществ в атмосферном воздухе на границе жилой застройки не выявлено. Мониторинг состояния окружающей среды продолжается.
Как писал Life.ru, пожар произошёл 25 августа на вспомогательном участке установки пиролиза Амурского ГХК. Погибли семь человек, пострадали 152. После происшествия на Амурском газохимическом комплексе следственные органы возбудили уголовное дело. Специальная комиссия устанавливает причины пожара.
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