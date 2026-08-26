Пожар на стройплощадке Амурского ГХК полностью ликвидирован

Пожар на строительной площадке Амурского газохимического комплекса в городе Свободном Амурской области полностью ликвидирован. На данный момент специалисты завершают контролируемое выжигание остаточных объёмов технологических газов и приступают к обследованию места происшествия.

Согласно данным управления Роспотребнадзора по Амурской области и центра гигиены и эпидемиологии, превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) контролируемых веществ в атмосферном воздухе на границе жилой застройки не выявлено. Мониторинг состояния окружающей среды продолжается.