Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 августа, 05:38

Пожар на стройплощадке Амурского ГХК полностью ликвидирован

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожар на строительной площадке Амурского газохимического комплекса в городе Свободном Амурской области полностью ликвидирован. На данный момент специалисты завершают контролируемое выжигание остаточных объёмов технологических газов и приступают к обследованию места происшествия.

Согласно данным управления Роспотребнадзора по Амурской области и центра гигиены и эпидемиологии, превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) контролируемых веществ в атмосферном воздухе на границе жилой застройки не выявлено. Мониторинг состояния окружающей среды продолжается.

Ил-76 МЧС вылетел за пострадавшими при пожаре на Амурском ГХК
Ил-76 МЧС вылетел за пострадавшими при пожаре на Амурском ГХК

Как писал Life.ru, пожар произошёл 25 августа на вспомогательном участке установки пиролиза Амурского ГХК. Погибли семь человек, пострадали 152. После происшествия на Амурском газохимическом комплексе следственные органы возбудили уголовное дело. Специальная комиссия устанавливает причины пожара.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar