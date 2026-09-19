Минобороны Германии начало кампанию по обязательному медицинскому освидетельствованию 18-летних мужчин. Осмотр должен определить их годность к военной службе.

С июля процедуру прошли около тысячи молодых людей. При заполнении анкеты они указали, что не хотят поступать на службу в Бундесвер.

К концу августа немецкие власти разослали более 451 тысячи анкет для постановки граждан на воинский учёт. В дальнейшем в стране планируют создать 24 центра для медицинского освидетельствования возможных рекрутов.

На 31 августа в Бундесвере служили около 186,4 тысячи действующих военнослужащих. За год численность немецкой армии увеличилась примерно на четыре тысячи человек.

Новая модель военной службы действует в Германии с 1 января 2026 года. Она восстановила воинский учёт и обязала совершеннолетних мужчин заполнять анкеты о состоянии здоровья, физической подготовке и готовности служить. Для женщин участие в анкетировании остаётся добровольным, как и сам набор в Бундесвер.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо обвинил часть западных политиков в попытке спровоцировать прямой конфликт НАТО с Россией. Он подчеркнул, что Братислава не станет отправлять своих солдат на войну под сфабрикованным предлогом. Отдельно Фицо заявил, что считает невозможным победить Россию в «конвенциональной войне». По его мнению, подобный сценарий неизбежно поставил бы вопрос о ядерном оружии. Но тот, кто знает арсенал Москвы, понимает, что это означало бы на самом деле.