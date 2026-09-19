Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил об угрозе прямого столкновения НАТО и России, к которому подталкивают некоторые западные политики. Свою позицию он изложил в обращении, опубликованном в личном блоге.

«Мы стоим перед смертельной опасностью. Провал стратегии уничтожить Россию через войну на Украине ведёт некоторых политиков на Западе к убеждению, что если это не получится через украинскую армию и её полную поддержку, необходимо сделать всё, чтобы произошёл конфликт между НАТО и Россией. Кто-то тут должно быть сошёл с ума», — сказал он.

Отдельно Фицо заявил, что считает невозможным победить Россию в «конвенциональной войне». По его мнению, подобный сценарий неизбежно поставил бы вопрос о ядерном оружии. Но тот, кто знает арсенал Москвы, понимает, что это означало бы на самом деле.

Ранее Роберт Фицо заявил, что в Европе ищут повод для крупного конфликта между НАТО и Россией. Он выразил большие опасения, что уже идёт поиск предлога для такого столкновения. Фицо также отметил, что его серьёзно беспокоит развитие ситуации вокруг украинского конфликта.