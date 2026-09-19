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Регион
Опубликовано 19 сентября, 18:47

«Кто-то сошёл с ума»: Фицо обвинил Запад в попытке столкнуть НАТО и Россию

Фицо: Некоторые политики Запада толкают НАТО к конфликту с Россией

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил об угрозе прямого столкновения НАТО и России, к которому подталкивают некоторые западные политики. Свою позицию он изложил в обращении, опубликованном в личном блоге.

«Мы стоим перед смертельной опасностью. Провал стратегии уничтожить Россию через войну на Украине ведёт некоторых политиков на Западе к убеждению, что если это не получится через украинскую армию и её полную поддержку, необходимо сделать всё, чтобы произошёл конфликт между НАТО и Россией. Кто-то тут должно быть сошёл с ума», — сказал он.

Отдельно Фицо заявил, что считает невозможным победить Россию в «конвенциональной войне». По его мнению, подобный сценарий неизбежно поставил бы вопрос о ядерном оружии. Но тот, кто знает арсенал Москвы, понимает, что это означало бы на самом деле.

Это фиаско: Фицо раскритиковал подход Запада к конфликту на Украине
Это фиаско: Фицо раскритиковал подход Запада к конфликту на Украине

Ранее Роберт Фицо заявил, что в Европе ищут повод для крупного конфликта между НАТО и Россией. Он выразил большие опасения, что уже идёт поиск предлога для такого столкновения. Фицо также отметил, что его серьёзно беспокоит развитие ситуации вокруг украинского конфликта.

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Юлия Сафиулина
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